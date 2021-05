Ansøgning for ny vaccine mod covid-19 bliver forsinket

Tidligere har Novavax sagt, at det i bedste fald forventede en godkendelse af vaccinen i USA i maj.

Den amerikanske vaccineudvikler Novavax forventer først at indsende en ansøgning om godkendelse af sin covid-19-vaccinekandidat i USA, Storbritannien og Europa i tredje kvartal i år.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Novavax udskyder samtidig det forventede tidspunkt for at nå selskabets mål om at kunne producere 150 millioner doser om måneden.

Det ventes nu at ske i fjerde kvartal i år mod før tredje kvartal.

Selskabet fra Maryland i USA har gentagne gange udskudt det forventede tidspunkt for at opfylde produktionsmålet.

Det skyldes blandt andet vanskeligheder med at sikre sig de råmaterialer og det udstyr, der er nødvendigt for at lave vaccinen.

Men de værste forhindringer skulle nu være passeret. Alle selskabets fabrikker kan nu fremstille covid-19-vaccinen på stor skala, oplyser administrerende direktør Stanley Erck.

- Vi ved, at vi er forsinket, i forhold til hvor vi troede, vi ville være på dette tidspunkt. Men nu meddeler vi, at næsten alle støre udfordringer er blevet løst, og vi kan tydeligt se lyset for enden af tunnelen, siger han.