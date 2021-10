Ansatte udvandrede inden Baldwin-tragedie

Her skød og dræbte skuespilleren Alec Baldwin den 42-årige filmfotograf Halyna Hutchins i en ulykke med en rekvisitpistol under optagelserne til westernfilmen "Rust". Omstændighederne er endnu ikke blevet klarlagt.

De kritiske historier er begyndt at pible frem, efter at Hollywood torsdag blev rystet af en tragedie.

Særligt har fokus i løbet af weekenden rettet sig mod sikkerheden omkring filmoptagelserne.

Det er sket efter anonyme udtalelser fra en række ansatte fra filmholdet til amerikanske medier.

Los Angeles Times skriver med henvisning til to unavngivne filmfolk, at en stuntmand to gange var kommet til at affyre skarpe skud blot fem dage inden ulykken.

- Det er super usikkert, skrev et medlem af filmholdet i en sms-advarsel til en produktionschef ifølge avisen.

Der kan endda have været flere utilsigtede affyringer end de to ifølge New York Times.

Uenigheder i forbindelse med produktionen skal ifølge nyhedsbureauet AP være begyndt tidligt i oktober. Her har mindst et medlem af filmholdet protesteret over forholdene under optagelserne, heriblandt sikkerheden.

Ifølge AP kulminerede det, da syv folk på filmsettet udvandrede, nogle timer inden at Hutchins blev dræbt i ulykken.

Arbejdssikkerheden på "Rust" efterforskes nu af myndigheder i delstaten New Mexico.

I forbindelse med ulykken blev også filminstruktør Joel Souza ramt og såret.

Han kom lørdag lokal tid med sine første udtalelser efter ulykken og fortalte, at han var knust over tabet af Hutchins, som var en ven og kollega.

- Mine tanker er med hendes familie i denne svære tid. Jeg er ydmyg og taknemmelig over den strøm af kærlighed, vi har modtaget fra filmbranchen, befolkningen i Santa Fa og hundredvis af fremmede, der har rakt ud til os.

- Det vil helt sikkert hjælpe mig i min helingsproces, skriver 48-årige Joel Souza i en erklæring.

I byen Albuquerque i New Mexico blev der natten til søndag dansk tid holdt en mindehøjtidelighed med levende lys til ære for Hutchins. Her stod nogle fremmødte med skilte påskrevet ordene "Sikkerhed på filmsettet".

Selskabet Rust Movie Productions har i løbet af fredag og lørdag ikke besvaret AP's henvendelser.

Filmens producere tæller blandt andre Baldwin selv. De udtalte fredag, at de ikke var bekendt med problemer med sikkerheden.

- Selv om vi ikke var blevet gjort opmærksom på nogen officielle klager om våben- eller rekvisitsikkerhed på settet, så vil vi foretage en intern gennemgang af vores procedurer, mens produktionen er lukket ned, skriver Rust Movie Productions i en meddelelse ifølge New York Times.

Fredag kaldte Baldwin drabet en "tragisk ulykke".

Da Baldwin blev givet pistolen af en assisterende instruktør var det med forsikringen om, at den var ufarlig. Det fremgår af retsdokumenter i sagen.

Det fremgår ikke af retsdokumenterne, hvor mange skud der blev affyret. Ifølge en fagforening i Hollywood var der tale om et enkelt skarpt skud.

Det vides endnu ikke, hvorfor pistolen var skarpt ladt. Politiet efterforsker fortsat sagen. Ingen er sigtet eller anholdt.