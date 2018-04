Ansat dræber fire på universitet i Tyrkiet

Fire mennesker er dræbt, og tre er såret i et skyderi på et universitet i det nordvestlige Tyrkiet.

Tre andre blev såret af skud, inden gerningsmanden overgav sig til politiet, skriver flere tyrkiske medier.

Motivet bag skyderiet er ikke umiddelbart klart, men ifølge tv-stationen CNN Türk betragter politiet det ikke som et terrorangreb.

Universitetets rektor, Hasan Gonen, siger, at der muligvis lå en personlig strid bag skyderiet.

Universitetet var i forvejen ved at undersøge flere verbale angreb, som gerningsmanden havde rettet mod andre ansatte, forklarer rektor.

- Jeg vil tro, at han har nogle psykologiske problemer, siger Gonen til CNN Türk.

Manden havde angiveligt beskyldt andre medarbejdere for at være tilhængere af den religiøse leder Fethullah Gülen, som præsident Recep Tayyip Erdogan beskylder for at stå bag et mislykket kupforsøg i juli 2016.

Efter kupforsøget er tusinder af mistænkte Gülen-tilhængere blevet fængslet, mens titusinder af andre er blevet suspenderet eller fyret fra deres arbejde.

Erdogan-styrets udrensning er også gået ud over mange ansatte på Tyrkiets højere læreanstalter.

Universitetet ligger omkring 250 kilometer vest for den tyrkiske hovedstad, Ankara.

Billeder på tyrkisk tv viser flere politifolk og medicinsk personale i området, mens studerende og ansatte modtager behandling ved de ambulancer, der er kommet til stedet.