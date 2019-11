Den canadiske musiker og digter gav sønnen Adam Cohen lov til at færdiggøre flere af de skitser og indspilninger, som Leonard Cohen nåede at lave inden sin død. Det er der kommet et ganske helstøbt farvel ud af, som der er grund til at lette på hatten over, vurderer anmeldere verden over. (Arkivfoto.)

Anmeldere: Cohens sidste dans er blandt hans bedste

Både danske og internationale anmeldere tager mere end godt imod det posthume Leonard Cohen-album "Thanks for the Dance".

Den canadiske musiker, der med sin dybe stemme og sine stærke tekster vandt fans verden over, døde i november 2016 i en alder af 82 år.

"Thanks for the Dance" har hans søn, Adam Cohen, arbejdet videre på efterfølgende.

Og cd'en, som udkommer fredag den 22. november, er et værdigt farvel til faren, lyder det fra anmelderne.

Cohens afsked overgår endda klart forventningerne, mener Weekendavisens anmelder, Bo Green Jensen, der ikke giver en karakter, men er særdeles positiv.

- Jeg begyndte at lytte med skepsis. Jeg forventede at høre outtakes, uanset hvad musikselskabet skriver. Men Adam har færdiggjort Leonards bygning. "Thanks for the Dance" er et nyt hovedværk, skriver Weekendavisen.

Flere andre danske medier er stort set på linje med den vurdering.

Både Gaffa og Ekstra Bladet giver fem ud af seks stjerner og imponeres over den kvalitet, som de ni skæringer på det blot 29 minutter lange album indeholder.

Ekstra Bladets Thomas Treo mener, at "kvindebedåreren ser døden i øjnene med klarsyn".

Imens skriver Gaffas Espen Strunk, at der er blevet skabt "et smukt appendix til et livsværk, der om noget har handlet om eksistentiel tvivl og spirituel søgen".

Også internationalt er der masser af roser til "Thanks for the Dance".

Hos Metacritic, der samler vurderingen fra flere internationale medier, tikker anmeldelserne fortsat ind natten til fredag, hvor cd'en har en score på 84 ud af 100, hvilket indikerer "universel anmelderros".

En af de lidt mindre positive anmeldelser finder man imidlertid hos Pitchfork.

Her noterer man sig, at de mange bidragydere til albummet - blandt andre musikerne Beck og Bryce Dessner fra The National - har haft lidt vel meget respekt for det materiale, som Cohen nåede at levere inden sin død.

- Ærefrygten er forståelig, men man kan ikke lade være med at tænke på, om den har forhindret mere frygtløse idéer, skriver Pitchfork og giver 6,9 ud af 10.

Flere andre medier er dog langt mere positive.

Det gælder blandt andet britiske The Telegraph, der erklærer, at "Thanks for the Dance" er mindst "ligeså god som andre cd'er fra Cohens sene periode. Og det er så sandelig fremragende."