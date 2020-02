Anklagere kræver mindst syv års fængsel til Trump-rådgiver

I november blev Stone dømt for syv forhold, herunder at lyve over for Kongressen samt obstruktion og intimidering af vidner.

Anklagemyndigheden hævdede under retssagen, at Stone løj over for Kongressen om Trump-kampagnens kontakter med WikiLeaks om materiale, der skulle belaste den daværende demokratiske præsidentkandidat Hillary Clinton.

Her lød straffen på tre års betinget fængsel og 45 dages ubetinget fængsel.

Men det vil anklagemyndigheden have ændret. Dommen skal afspejle en valgperiode i USA, så "han kan se alvoren i sine forbrydelser og respektere loven", lyder det fra anklagemyndigheden.

Sagen skal for retten igen den 20. februar i Washington D.C. Her ventes det, at Stones straf vil blive udmålt.

Roger Stone arbejdede tæt sammen med Trump under valgkampen i 2016, og det var ventet, at dommen ville blive appelleret.

Den 67-årige Stone er en excentrisk og mangeårig politisk aktør i Det Republikanske Parti.

Han er den sjette person knyttet til Donald Trump og hans kampagne, der siden 2017 er fundet skyldig eller har erklæret sig skyldig i anklager om kriminelle forhold.

Efter et nævningeting fandt Stone skyldig i november, udsendte Trump et tweet. Her klagede han over, at Stone var offer for dobbeltmoral.

Han skrev på Twitter, at Hillary Clinton og andre har løjet før ham.

- Så nu dømmer de Roger Stone for at lyve og ønsker at sende ham i fængsel i de næste mange år. Det er en dobbeltmoral, vi aldrig har set før i vores lands historie, skrev præsidenten.