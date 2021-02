Anklagere indleder efterforskning af omstridt Trump-opkald

I lydoptagelsen kan man høre Trump bede Raffensperger om at "finde" flere stemmer i den daværende præsidents favør.

I brevet beder anklagere repræsentanter i delstatens regering om at bevare dokumenter, herunder dem som er relateret til opkaldet.

Anmodningen bliver i brevet fremhævet som at have "høj prioritet".

Den kriminelle efterforskning bliver indledt, efter at indenrigsministerens kontor tirsdag selv begyndte at foretage en "administrativ efterforskning".

Jason Miller, som er rådgiver for Trump, har afvist, at telefonopkaldet var upassende.

- Der var intet upassende eller forkert ved et planlagt opkald mellem Trump, indenrigsminister Raffensperger og advokater på begge sider.

- Hvis Raffensperger ikke ønskede at modtage et opkald om valget, skulle han ikke have stillet op til posten som indenrigsminister, har Jason Miller sagt.

Juridiske eksperter vurderer, at Trump med sit opkald kan have overtrådt mindst tre af Georgias valglove: en sammensværgelse om at begå valgsvindel, en kriminel henvendelse om at begå valgsvindel og forsætlig indblanding i udførelsen af valgopgaver.

Overtrædelser af disse love kan straffes med bøder eller fængsel.

Demokraten Joe Biden fik 11.779 flere stemmer end Donald Trump i Georgia.