Anklagere går efter 30 års fængsel til George Floyds drabsmand

Her kalder anklagerne den 45-årige Chauvins handlinger for "groft misbrug" af hans stilling.

- Hans handlemåde var derudover særlig ondskabsfuld, står der.

Samtidig minder anklagerne om, at dommer Peter Cahill i sin afgørelse i april udtalte, at der er fire skærpende faktorer i sagen, hvilket gør det muligt for ham at bane vejen for en strengere straf.

Som en person, der ikke tidligere er straffet, stod Derek Chauvin til 12,5 års fængsel for sin forbrydelse. Men på grund af de skærpende omstændigheder har dommer Peter Cahill mulighed for at idømme ham en længere fængselsstraf.

Den 20. april fandt et enigt nævningeting på 12 medlemmer Derek Chauvin skyldig i at have dræbt George Floyd under en anholdelse i byen Minneapolis i Minnesota den 25. maj sidste år.

Det skete efter en tre uger lang retssag, hvor 45 vidner, herunder politibetjente og lægefaglige eksperter, blev afhørt.

Chauvin blev kendt skyldig i alle tre anklagepunkter, hvoraf det mest alvorlige drejer sig om drab og kan give op til 40 års fængsel.

Den 45-årige eksbetjent har under hele sagen nægtet sig skyldig i alle anklager.

Den sjældne dom over en politibetjent betragtes som en milepæl i USA's lange historie med raceforskelle og politiets dårlige behandling af sorte.

Derek Chauvin blev tiltalt for drab, efter at han i maj sidste år placerede sit knæ på Floyds hals i over ni minutter under en anholdelse.

Politiet forsøgte at anholde den sorte amerikaner, fordi en butiksansat havde anmeldt ham for at betale med en falsk 20-dollarseddel.

Under anholdelsen sagde 46-årige Floyd adskillige gange, at han ikke kunne trække vejret, inden han senere mistede bevidstheden. Hændelsen blev filmet på video og gik verden rundt