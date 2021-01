Anklagere fjerner påstand om drabshensigter under kongresuro

Anklagere fra USA's justitsministerium trækker fredag aften dansk tid i land efter at være kommet med en opsigtsvækkende påstand om de oprørere, der i sidste uge indtog Kongressen.

Af retsdokumenter fremgik det, at anklagerne mente, at visse personer havde planer om at "fange og dræbe" nogle af de folkevalgte.

Men justitsministeriets anklagere har nu formelt bedt om at få fjernet den påstand fra retsdokumenterne.

Det skriver CNN sent fredag dansk tid.

Påstanden kom frem, i forbindelse med at anklagerne kræver den såkaldte "QAnon-shaman", 33-årige Jacob Chansley, varetægtsfængslet.

Det gør de fortsat, men samtidig har anklagerne ifølge CNN bedt om at få følgende sætning fjernet:

- Der er stærke beviser, heriblandt Chansleys egne ord og handlinger i Kongressen, på, at uromagernes hensigt var at fange og dræbe udvalgte embedsmænd i USA's regering.

Den øverste anklager i Washington D.C., Michael Sherwin, havde allerede nogle timer inden den overraskende udvikling nedtonet anklagerne.

Her sagde han nemlig, at der ikke var "direkte beviser" for, at uromagerne ligefrem havde dannet grupper, der skulle stå bag drab.

En anden advokat i sagen har dog i udtalelser ifølge CNN åbnet for, at det endnu ikke er udelukket, at anklager om et drabsmotiv alligevel kan blive del af en mulig sag mod Chansley

Chansleys advokat har sagt, at den 33-årige mand, der har fået stor opmærksomhed efter urolighederne, ikke er voldelig.

Han følte blot, at han fulgte den afgående præsident Donald Trumps opfordringer, forklarer advokaten.

I en anden sag i Texas er anklagere kommet med lignende påstande mod en af kongresoprørerne.

Her skal en tidligere soldat i det amerikanske luftvåben ifølge anklagerne have båret rundt på nogle bånd, der mindede om plastrikstrips, fordi han havde planer om at tage kongresmedlemmer til fange.

Fem mennesker mistede livet, da Trump-tilhængere i sidste uge tiltvang sig adgang til Kongressen.

Inden bygningen blev stormet, havde Donald Trump i en tale til demonstranter opfordret dem til at marchere mod Kongressen og protestere mod udfaldet af præsidentvalget.