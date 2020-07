USA's præsident, Donald Trump, betegnede det som "en politisk heksejagt og et fupnummer", da han torsdag kommenterede højesterettens afgørelse over for journalister i Det Hvide Hus.

Anklager vinder sag om Trumps skattepapirer

Trump er ikke undtaget fra at udlevere skatteoplysninger til New York-anklager, fastslår USA's højesteret. Men Kongressen får indtil videre ikke lov at se med.

USA's højesteret afgjorde torsdag, at præsidenten ikke er over loven og ikke kan nægte at udlevere sine økonomiske oplysninger til anklageren.

Men meget tyder på, at det gør anklageren i Trumps hjemstat, New York.

