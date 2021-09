Anklager vil tiltale Haitis leder for rolle i præsidentdrab

Det sker, efter at anklageren tidligere på dagen bad en lokal dommer om at tiltale premierministeren for at have været involveret i drabet på præsident Jovenel Moïse.

I samme ombæring bad Bed-Ford Claude Haitis migrationsmyndigheder om ikke at lade premierminister Ariel Henry forlade landet.

Men det har øjensynligt nu kostet ham jobbet.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Jeg har fornøjelsen af at informere dig om, at det er blevet besluttet at opsige din stilling, siger premierministeren ifølge AFP i et brev, der er blevet delt med offentligheden.

Bed-Ford Claude meddelte tirsdag i et brev til dommer Garry Orelien, at telefondata viser, at Ariel Henry to gange skulle have kommunikeret med en hovedmistænkt i attentatet mod præsident Moïse på natten for forbrydelsen den 7. juli.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den mistænkte, der er en tidligere embedsmand i justitsministeriet, er i øjeblikket på flugt og eftersøgt af politiet for at have planlagt drabet.

I sit brev tilføjer Bed-Ford Claude ifølge Reuters, at den mistænkte og premierministeren skulle have talt sammen i cirka syv minutter.

Den mistænktes telefon skulle være blevet sporet til et område ikke langt fra præsidentens hjem på tidspunktet for opkaldet.

Jovenel Moïse blev natten mellem den 6. og 7. juli skudt og dræbt, da en gruppe bevæbnede mænd trængte ind i hans hjem. Præsidentens kone blev også alvorligt såret under angrebet.

Ariel Henry var få dage inden drabet blevet udnævnt til premierminister af præsidenten. Han blev officielt indsat på posten 20. juli og har siden fungeret som Haitis reelle leder.

Haitis kontor for indenrigssikkerhed bad lørdag premierministeren om at trække sig fra sin post og udlevere sig selv til retsvæsnet, da de første historier om telefonsamtaler mellem ham og den hovedmistænkte kom frem.

Ariel Henry har afvist beskyldningerne og kaldt dem en "afledningsmanøvre".

Ifølge Haitis lovgivning kan myndighederne ikke afhøre landets premierminister, medmindre præsidenten giver tilladelse til det.

Men dette kan ikke lade sig gøre, da landet ikke har udnævnt en ny præsident efter attentatet på Jovenel Moïse.

Indtil videre er 44 personer - heriblandt 18 colombianere og to amerikanere af amerikansk afstamning - blevet anholdt i forbindelse med drabet.