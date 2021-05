Anklager vil ikke stævne Frankrig i sag om folkedrab

I Rwanda og Frankrig er der ellers de seneste måneder fremlagt rapporter, hvor det fremgår, at Frankrig var bekendt med planerne om et folkedrab, inden myrderierne startede.

Den franske anklagemyndighed stævner ikke den franske stat for et medansvar under folkedrabet i Rwanda i 1994.

Frankrigs øverste anklager, Remy Heitz, siger i en erklæring, at de franske myndigheder har undersøgt sagen. De påviser ikke, at franske styrker skal have haft et medansvar for de begivenheder, der udfoldede sig.

Frankrig havde et større antal fredsbevarende soldater i landet op til forbrydelsen.

Folkedrabet blev orkestreret af den daværende regering i Rwanda, som bestod af hutuer.

Mellem april og juli 1994 blev cirka 800.000 mennesker dræbt. De fleste kom fra landets etniske mindretal: tutsierne. Men også moderate hutuer var blandt de dræbte.

Drabene var usædvanligt kyniske og forfærdende. Mange blev hakket ihjel med macheter.

Siden folkedrabet i 1994 har kritikere peget på Frankrig og den daværende præsident, François Mitterrand, som delvist medskyldige. De undlod at handle for at forhindre myrderierne.

Og de franske styrker synes ligefrem at have givet støtte til den daværende hutu-regering, påpeger kritikerne.