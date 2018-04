Anklager kræver livstid til usbeker bag svensk lastbilangreb

- Rakhmat Akilov mente, at han havde ret til at afgøre så mange menneskers skæbne. Nu er det den demokratiske retsstats tur til at afgøre Akilovs, siger anklager Hans Ihrman.

Usbekeren har erkendt at stå bag angrebet med lastbilen. Han nægter sig dog skyldig i en række anklagepunkter.

Akilov er tiltalt for terror og drab. Han er desuden tiltalt for drabsforsøg og for at have bragt 144 mennesker i fare.

Disse anklager udspringer af usbekerens påkørsel af en menneskemængde ved stormagasinet Åhléns i Drottninggatan i Stockholm 7. april 2017.

- Han ville dræbe svenske statsborgere. Dem som var på gaden. Hvem som helst. Han påkørte hele familier, kvinder, børn, unge og gamle. Han har været aldeles ligeglad, siger Ihrmann.

Sagen blev indledt 13. februar. Det sidste retsmøde ventes onsdag eller torsdag i næste uge. Dommen ventes i juni.