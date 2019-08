Anklager kræver livstid til mand bag bomber til Trump-kritikere

Mandag bliver en skæbnesvanger dag for Cesar Sayoc. Her får den 57-årige mand fra den amerikanske delstat Florida således udmålt sin straf ved en domstol i New York.

Hans forsvarsadvokater har opfordret til en mild straf og fortalt, at Cesar Sayoc boede i sin bil og tjente til dagen og vejen som dj på en stripklub og pizzabud i West Palm Beach, Florida, da han blev "stadig mere besat, paranoid og vred".

Ifølge advokaterne var han overbevist om, at Donald Trumps fjender ville gøre skade på ham og andre tilhængere af den amerikanske præsident.

Omvendt mener anklagemyndigheden, at en livstidsdom er "nødvendig og passende", eftersom Sayoc forårsagede "udbredt frygt og panik" med sine pakkebomber op til midtvejsvalget i 2018.

Pakkerne blev sendt i oktober forud for det amerikanske midtvejsvalg i november. De blev alle opsnappet af myndighederne, inden de nåede frem til deres planlagte modtagere. Ingen af pakkerne eksploderede.

Blandt Sayocs mål var tidligere præsident Barack Obama, tidligere vicepræsident Joe Biden, tidligere udenrigsminister og præsidentkandidat Hillary Clinton, senatorerne Cory Booker og Kamala Harris, skuespiller Robert De Niro og det amerikanske medie CNN's kontorer i New York og Atlanta.

Cesar Sayoc erklærede sig ved en føderal domstol på Manhatten i New York i marts skyldig i at have sendt de 16 pakker med rørbomber.

Dengang sagde han, at han ikke ønskede at dræbe eller skade nogen, og at pakkerne ikke ville være eksploderet.

Den sidste påstand bakkes op af det amerikanske forbundspoliti, FBI, der har konkluderet, at brevbomberne ikke ville have virket.

Dommer Jed S. Rakoff vil mandag gå efter en straf på mindst ti års fængsel til den 57-årige Cesar Sayoc.

Sayoc har tidligere været anholdt flere gange. Blandt andet for vold i hjemmet, tyveri og for at fremsætte trusler om at sende eksplosiver til et elselskab i forbindelse med en strid om en regning.