Anklager kræver at tysk bank giver oplysninger om Trump

Det skriver Bloomberg News og den tyske finansavis Handelsblatt ifølge nyhedsbureauet Reuters. Medierne citerer anonyme kilder.

Mueller vil have oplysninger fra Deutsche Bank om transaktioner, der kan forbindes til præsidenten eller nogle af hans familiemedlemmer.

En talsmand for Deutsche Bank, som har lånt Trump penge til store ejendomsprojekter, har afvist at kommentere sagen.

Også præsidentens kone Melania, hans datter Ivanka og hendes mand Jared Kushner er alle kunder i Deutsche Bank ifølge Handelsblatt.

Når Robert Mueller kræver, at banken udleverer oplysninger om præsidenten og hans nærmeste, kan det indikere, at efterforskningen er begyndt at stille skarpt på præsidenten.

Hidtil har Muellers efterforskning fokuseret på den tidligere kampagnechef Paul Manafort, den udenrigspolitiske rådgiver George Papadopoulos og den forhenværende sikkerhedsrådgiver Michael Flynn.

Flynn erkendte i sidste uge, at han havde løjet over for det amerikanske forbundspoliti om sin forbindelse til russiske kontakter på vegne af Trump.

Trump har efterfølgende forsøgt at sætte Flynns skæbne i perspektiv ved at sammenligne med demokraten Hillary Clinton, som var hans rival i valgkampen til præsidentposten.

Ifølge præsidenten løj Clinton adskillige gange over for FBI, og "intet skete" ifølge præsidenten.