Anklager: Sigtet bag drab på britisk politiker er med i IS

Han siger, at han oprindeligt havde en plan om at dræbe en parlamentariker for adskillige år siden. Det oplyser en talsmand for anklagemyndigheden i London ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Ali opfattede sig selv som tilknyttet Islamisk Stat, siger James Cable fra anklagemyndigheden, som torsdag deltog i en høring i retten i Westminster.

Kilder i den britiske regering har tidligere bekræftet over for BBC, at den 25-årige Ali Harbi Ali, der har somaliske rødder, kortvarigt var tilknyttet programmet Prevent for nogle år siden.

Prevent er Storbritanniens program for forebyggelse af terrorisme og har til formål at forhindre personer i at blive radikaliseret.

Det menes, at manden handlede alene.

Gerningsmanden stak David Amess adskillige gange i overværelse af to kvindelige medarbejdere. Derefter satte han sig ned og ventede på politiet.

Den 69-årige Amess fra Det Konservative Parti blev stukket gentagne gange med en kniv under angrebet i Leigh-om-Sea. Det ligger godt 60 kilometer øst for London. Han blev angrebet ved et vælgermøde i kirken Belfairs Methodist Church.

Drabet, som skete fredag i sidste uge, kommer fem år efter drabet på parlamentsmedlem Jo Cox fra arbejderpartiet Labour. Det har ført til øget overvågning og skærpet sikkerhed for parlamentarikere.

Indenrigsminister Priti Patel siger, at trusselsniveauet er blevet opgraderet for politikere. Men hun siger, at der ikke er tale om nogen "specifik eller overhængende" trussel. Patel, som var ven med Amess, siger, at drabet var et angreb på demokratiet.- Først og fremmest var han det sødeste, rareste og mest milde menneske inden for politik, har den konservative premierminister, Boris Johnson, sagt om sin dræbte partifælle.