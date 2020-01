Anklager: Prins Andrew samarbejder ikke i Epstein-sag

Berman står i spidsen for efterforskningen af afdøde Epsteins mulige bekendtskaber. Epstein hængte sig selv i fængslet i august, da han afventede en omfattende retssag om menneskehandel og overgreb på mindreårige.

Det siger anklager Geoffrey Berman fra New York mandag.

59-årige Prins Andrew er dronning Elizabeths søn nummer to og nummer otte i den britiske tronfølge.

En kvinde hævder, at hun som 17-årig blev tvunget af Epstein til at have samleje med prins Andrew.

Prinsen selv har afvist al kendskab til kvinden.

Han har samtidig tilbudt at hjælpe til med efterforskningen af Epstein. Men det har ikke været anklagernes opfattelse indtil videre.

- Normalt kommenterer vi ikke på, om en person samarbejder eller ikke samarbejder med vores efterforskning.

- Men i prins Andrews tilfælde har han offentligt - endda i en pressemeddelelse - tilbudt at samarbejde i efterforskningen af Epsteins forbrydelser og bekendtskaber, siger Geoffrey Berman.

New York-anklageren fortsætter:

- I den forbindelse er det rimeligt for folk at få at vide, om prins Andrew har fulgt op på den offentlige udmelding.

- New Yorks sydlige distrikt og (det amerikanske forbundspoliti, red.) FBI har kontaktet prins Andrews advokater for at tale med ham. Men indtil videre har prins Andrew tilbudt nul samarbejde.

Prins Andrew bad i november sidste år om at blive fritaget fra sine officielle forpligtelser som følge af Epstein-sagen.