Anklager: Manafort købte lobbyarbejde til prorussisk regering

I anklagen hedder det, at Paul Manafort i 2012 og 2013 i al hemmelighed betalte tidligere fremtrædende europæiske politikere for at lobbye for den daværende prorussiske regering i Ukraine.

Manafort skal have sendt mere end to millioner dollar - i dag svarende til godt 12 millioner kroner - til unavngivne politikere.

Modtagerne udgav sig angiveligt for at være uafhængige politikere. Men i virkeligheden var de altså betalte lobbyister.

Fredagens anklage mod Manafort kommer i kølvandet på en indrømmelse fra Manaforts tidligere højre hånd Rick Gates.

Rick Gates erklærede sig fredag ved en domstol i Washington skyldig i at have løjet for amerikanske myndigheder og i at have konspireret mod USA's regering, som det hedder i anklageskriftet.

Det skete, efter at der torsdag kom nye anklager frem mod både Gates og Manafort. Anklagerne omfattede blandt andet bank- og skattesvindel.

Det fremgår af et 32 sider langt anklageskrift.

Og inden da havde den tidligere FBI-chef Robert Mueller også rejst andre anklager mod de to mænd. Anklagerne lyder blandt andet på medvirken til hvidvask af penge og medvirken til at bedrage USA.

Ifølge Robert Muellers hold har Manafort og Gates blandt andet hvidvasket 75 millioner dollar gennem offshore-konti i udlandet.

Manafort og Gates er blandt de første, der bliver tiltalt i forbindelse med Robert Muellers undersøgelse af et muligt samarbejde mellem Rusland og Trump-kampagnen op til præsidentvalget i 2016.

Rusland benægter alle beskyldninger om at have forsøgt at påvirke valget.