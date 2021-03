Anklager: Betjent klemte livet ud af George Floyd

Betjentene aflægger et løfte om, at de aldrig vil bruge "unødvendig magt eller vold", påpegede anklageren, Jerry Blackwell. Men det løfte brød Chauvin ifølge anklageren.

Blackwell brugte en time på at forklare nævningerne sagen, som anklagemyndigheden ser den. Han viste dem billeder af den hvide politibetjent, der pressede sit knæ mod Floyds hals.

Chauvin "masede og knuste ham til det sidste åndedrag" og "klemte livet ud af ham", sagde Blackwell.

Han afspillede en video, der viser George Floyd ligge på asfalten, mens Derek Chauvin sidder med et knæ på hans hals. Videoen, der er optaget af en tilskuer, er blevet delt på sociale medier over det meste af verden.

- Ni minutter og 29 sekunder. Så længe stod det på, lød det fra Blackwell.

Derek Chauvin selv sad i retssalen og tog notater, mens optagelsen af Floyds gispende stemme og tilskuernes forfærdede råb fyldte salen.

Chauvins forsvarsadvokat Eric Nelson bad i sine indledende bemærkninger nævningerne om at forsøge at ignorere de mange politiske og sociale aspekter i sagen.

George Floyds død udløste den største protestbevægelse, USA har set i årtier. Millioner var sidste år på gaden for at protestere mod politivold og den diskriminerende behandling, mange sorte hævder at være udsat for fra politiets side.

- Der findes ingen politisk eller social sag i dette retslokale, understregede Nelson.

Forsvarsadvokaten tilføjede, at Floyd var påvirket af stoffer, da han blev anholdt. Det er ventet, at Nelson vil forsøge at påvise, at det i højere grad var årsag til Floyds død end Derek Chauvins knæ mod Floyds hals.

Eric Nelson beskrev også den kaotiske situation, der var omkring anholdelsen.

Råb og skrig fra de mennesker, der havde samlet sig på stedet, var med til at distrahere betjentene og "afledte deres opmærksomhed fra behandlingen af hr. Floyd", sagde Nelson.

- Derek Chauvin gjorde præcis, hvad han var trænet til at gøre i løbet af sin 19-årige karriere, sagde forsvareren til nævningerne.

- Brugen af magt er ikke tiltalende, men det er en nødvendig del af politiarbejdet.

Retssagen ses af mange i især Black Lives Matter-bevægelsen som en test på, om betjente bliver holdt ansvarlige for dødsfald i politiets varetægt.

Juraeksperter peger på, at det så godt som aldrig sker, at betjente dømmes for drab på en borger i USA. Hvis det sker i denne sag, risikerer Derek Chauvin op til 40 års fængsel.