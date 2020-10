Angriber sårer vagt under angreb på fransk konsulat i Jeddah

I den saudiske by Jeddah har en saudisk borger forsøgt at angribe det franske konsulat, og en vagt er såret.

Angriberen skal tilsyneladende have forsøgt at angribe med et "skarpt redskab".

Frankrig fordømmes lige nu mange steder i den arabiske verden for, hvad der opfattes som en fjendtlig holdning over for muslimer og for at krænke profeten Muhammed.

Optrinet i Jeddah finder sted, mens en formodet islamist har angrebet en kirke i Nice i Sydfrankrig og dræbt tre personer tidligt torsdag formiddag.