Angela Merkel i vildrede med sin fremtid

De unge generationer synes, at hun bare har været der altid. Men også de må vænne sig til, at om godt to måneder er Angela Merkel ude af politik.

Hun har været kansler i fire perioder.

Så i denne tid er der mange ting, hun gør for sidste gang.

Således også torsdag, da hun for sidste gang holdt sin traditionelle sommer-pressekonference.

En længere seance med pressen, der får mere tid end normalt til at spørge Merkel, som netop er fyldt 67 år.

Der var spørgsmål til, hvad hun vil lave, når hun er ude af politik lige om lidt.

Ja, det havde hun ikke lige et svar på.

Hun har for meget om ørerne til at tænke på, hvad hun skal lave, når hun pludselig ikke har noget om ørerne mere.

- Der er kun lidt tid og rum til at beskæftige sig med tiden efter, som hun ifølge Die Welt formulerede det.

Hun blev spurgt til de mange år som kansler.

Hun regner de 16 år for en tid med kriser. Ikke kriser, som hun er skyld i. Kriser, der ikke har haft sit udspring i Tyskland, men som er kommet til udefra.

Dem har der været fem af, sagde hun.

Det gælder finanskrisen i 2007 og 2008. Så var der eurokrisen, specielt med Grækenland, hvor Tyskland spillede en hovedrolle med at stabilisere euroen.

Så er der klimakrisen, og i 2015 kom migrantkrisen. Endelig har der været coronakrisen.

- Det, som vi i min embedsperiode har været igennem, har ikke alene været udfordringer i den nationale politik. Vi er også en del af et verdenssamfund, og det er også det, vi ser her med klimaet, sagde hun ifølge nyhedsbureauet dpa.

Ellers handlede sommerpressemødet mest om aktuelle problemer.

Som oversvømmelseskatastrofen, der har ramt flere delstater i det vestlige Tyskland.

Det vil vi klare, sagde hun. Tyskland vil klare det ved en "fælles kraftanstrengelse".

- For at udbedre alle disse skader har vi brug en dyb vejrtrækning, sagde kansleren ifølge Die Welt.

Foreløbig har forbundsregeringen afsat 200 millioner euro til genopbygning.

Det er halvanden milliarder kroner.

Men hun oplyste, at ministerpræsidenterne for delstaterne i de kommende dage og uger sætter sig sammen for i fællesskab at skabe en genopbygningsfond.

Hun talte om klimaet, og det gjorde hun også, da hun i søndags besøgte katastrofeområdet i Rheinland-Pfalz.

- Vi skal ikke foregive, at vi slet ikke har gjort noget. Men det er sandt, at der ikke gøres nok for at nå målet om at holde temperaturstigningen under to grader celsius og tæt på 1,5 grader, sagde hun på pressekonferencen.

- Det gælder ikke kun Tyskland. Sådan er det for mange lande i verden.

Hun opfordrede tyskerne til at sætte mere fart på vaccinationer mod corona, for i øjeblikket spreder virusset sig hastigt i landet.

Hver 12. dag fordobles antallet af smittede, sagde kansleren.

- Jo flere, der er vaccineret, jo friere bliver vi.

Hun opfordrer tyskerne til at overtale deres medmennesker både privat og på arbejdspladsen til at blive vaccineret.