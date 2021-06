Anden Verdenskrigs store kodeknækker pryder ny 50-pundseddel

Den nye 50-pundseddel er onsdag kommet i omløb i Storbritannien, tre måneder efter at Bank of England offentliggjorde designet.

Alan Turing er måske bedst kendt for sit arbejde under Andens Verdenskrig, hvor han stod i spidsen for arbejdet med at knække Nazitysklands enigmakode.

Koden, der krypterede de tyske meddelelser, blev anset for at være ubrydelig. I al hemmelighed udviklede Alan Turing og hans hold på Bletchley Park under krigen en maskine, der kunne afkode enigmakoden.

Dermed var han også med til at forme den teknologi, der siden bragte computere til verden.

- At placere ham på denne nye pengeseddel er en anerkendelse af hans bidrag til vores samfund og en fejring af hans bemærkelsesværdige liv, siger Bank of England-chef Andrew Bailey.

Årene efter krigen afspejlede dog ikke Turings bidrag til krigsindsatsen. I 1952 blev han dømt for homoseksualitet, hvilket stadig var ulovligt i Storbritannien på det tidspunkt.

Han valgte at acceptere en kemisk kastration fremfor at afsone i fængsel.

Blot to år senere forgiftede han sig selv og tog sit eget liv. Han blev 41 år.

Mange årtier senere har det officielle Storbritannien taget et opgør med sin egen opførsel, og i 2009 gav den britiske regering en officiel undskyldning posthumt.

Fire år senere fik han også en benådning fra det britiske kongehus.

Den nye pengeseddel markerer også Bank of Englands overgang fra papirsedler til mere holdbare sedler af en form for plastik.

50 pund svarer til cirka 435 kroner.