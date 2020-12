Andefarm i Frankrig ramt af H5N8-fugleinfluenza

De første rapporter om udbruddet på gården kom mandag, men det var uklart, hvilken type fugleinfluenza der var tale om.

Fugleinfluenza har spredt sig hurtigt i Europa. Fjerkræindustrien er i forhøjet alarmberedeskab, efter at mange millioner fugle er slået ned.

- Det nationale reference-laboratorium Anses i Frankrig bekræfter i dag, at en farm med 6000 ænder er ramt af H5N8 virus i kommunen Benesse-Maremne i Landes regionen. Der blev konstateret høj dødelighed den 5. december, siger ministeriet i en erklæring.

Alle ænder på farmen er tilintetgjort. En sikkerhedszone er oprettet omkring stedet fra den 7. december, hvilket indbefatter udvidet overvågning.

Frankrig har tidligere konstateret den meget smitsomme og alvorlige fugleinfluenza hos vilde fugle og fugle hos en dyrehandler på Korsika.

Frankrig har allerede beordret, at alle fjerkræejere skal sætte hønsenet op. Det skal ske for at forhindre, at deres fugle kommer i kontakt med vilde fugle.

Tyskland gav i sidste måned ordre til, at 16.100 kalkuner skulle slås ned i det nordlige Tyskland, efter at den samme type virus var konstateret på et landbrug i den nordlige del af landet.

Der er ligeledes fundet tilfælde af fugleinfluenza i Holland, Storbritannien og Belgien.