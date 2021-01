Analytikere: Navalnyjs tilbagevenden udfordrer Putin direkte

På den anden side kan en langvarig fængselsdom til Navalnyj yderligere ødelægge Putins ry globalt. Det mener politisk analytiker Tatjana Stanovaja.

- Der findes ikke en god beslutning her, men en eller anden form for beslutning må der tages, siger Stanovaja, som blandt andet er tilknyttet tænketanken Carnegie Moscow Center.

Navalnyj blev sidste år forsøgt dræbt i sit hjemland med den dødelige nervegift Novitjok.

Meget tyder på, at en russisk efterretningstjeneste stod bag. Ruslands regering har afvist alle beskyldninger.

Navalnyj blev fløjet til Berlin i Tyskland for at blive behandlet efter at være kollapset om bord på et fly i det østlige Rusland. Han skulle nu næsten være kommet sig helt.

Den 44-årige politikers udmelding i sidste uge om en snarlig hjemkomst fik både kritikere og støtter til at spærre øjnene op.

Analytikere ser hans tilbagevenden som en direkte udfordring af Putin, som de senere år har oplevet dalende popularitet.

Flere ser endda Navalnyj som en potentielt vigtig politisk faktor ved parlamentsvalget senere i år, selv om der hersker en vis usikkerhed om, hvor stor hans popularitet egentlig er.

- De ønskede virkelig ikke at se ham vende tilbage, siger journalist og politisk iagttager Anton Orekh med henvisning til den russiske regering.

- Nu går de i panik.

Navalnyj har været genstand for flere efterforskninger, men aldrig siddet længere tid i fængsel i Rusland.

Der har dog været flere meldinger om, at han vil blive forsøgt anholdt hurtigst muligt, når han vender tilbage.

Men ifølge Tatjana Stanovaja kan det være, at de russiske myndigheder overvejer en løsning, hvor man forsøger at mindske Navalnyjs politiske indflydelse på anden vis.

De kunne for eksempel forsøge at erklære ham som "udenlandsk agent" i henhold til lovgivning, der begrænser personer, som får økonomisk støtte uden for Rusland.

- Jeg har en fornemmelse af, at Kreml er ved at blive træt af disse spil, siger Stanovaja.

- Konfrontationen med Navalnyj har været i gang for længe.

Navalnyj har opfordret russere til at dukke op i lufthavnen i Moskva, når han søndag vender hjem.