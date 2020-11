Analytiker: Trump og Biden er i kamp om fortællingen om valget

- Det er blevet den gyser, som vi forventede, og det er en rigtig, rigtig tæt valgkamp, siger hun.

- Så det bliver fintællingen de næste par dage, som kommer til at afgøre det, hvis ikke det i sidste ende bliver højesteret, der kommer til at udpege den næste præsident i USA.

Camilla Sebelius Winther påpeger, at det er meget usædvanligt, at begge kandidater personligt har været ude at kommentere valget, før resultatet er klar.

- Det vidner om, at der er kamp til sidste blodsdråbe mellem de to kandidater, og det handler i høj grad om at skabe den rigtige rammefortælling for det resultat, som venter om nogle dage.

Den demokratiske kandidat, Joe Biden, har i en tale onsdag morgen dansk tid sagt, at han har kurs mod sejren.

Men han understregede samtidig, at "det ikke er mig eller Donald Trump, der skal erklære, hvem der vinder valget. Det er vælgerne".

Den republikanske præsident, Donald Trump, gik efterfølgende på scenen og erklærede, at han ser sig selv som valgets vinder.

Samtidig slog han fast, at han mener, at de mange brevstemmer ved årets valg har resulteret i valgfusk, og at han derfor vil gå til højesteret.

- Trump har brugt de sidste mange måneder på at opbygge et politisk narrativ om, at der er svindel med brevstemmer involveret i denne her valgkamp. Det er det værktøj, som han nu gør brug af i sin kommunikation.