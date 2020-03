Amy Klobuchar trækker sig fra præsidentvalgkamp

Amy Klobuchar trækker sig ud af den amerikanske præsidentvalgkamp. Det skriver The New York Times. Hun støtter i stedet Joe Biden, skriver avisen.

Men op til Supertirsdag den 3. marts, hvor 14 stater stemmer samme dag, har Klobuchar meddelt, at hun ikke længere er kandidat.

The New York Times og flere tv-stationer rapporterer mandag, at den midtersøgende politiker vil tage til Dallas for at støtte Biden, den tidligere vicepræsident, i hans valgkamp.

Den 77-årige Biden vandt en overbevisende sejr ved primærvalget i South Carolina lørdag, og han fremstår som en kandidat med stærkt momentum til Supertirsdag. Amy Klobuchar vakte stor opsigt, da hun fik en tredjeplads i New Hampshire, hvor hun med 20 procent af stemmerne kom efter Bernie Sanders og Pete Buttigieg.

Pete Buttigieg har også meddelt, at han trækker sig før Supertirsdag. Også han ventes at støtte Joe Biden.

Klobuchar førte kampagne som en midtersøgende senator fra Midtvesten. Hun fik skabt sig en platform som en pragmatisk politiker fra Midtvesten og appellerede til "patrioterne, som ser mest på, hvad de har til fælles med andre".

Hun har både vundet støtte i storbyerne og blandt landmænd og indbyggere i mindre byer. Dermed har hun gode muligheder for at vinde stemmer blandt uafhængige og moderate republikanere.

- Klobuchar vil bygge "en stor, smuk blå mur af demokratiske stemmer og få Donald Trump til at betale for den", sagde en tilhænger af Klobuchar efter valget i New Hampshire.

Den 59-årige Klobuchar fik markeret sig som en erfaren senator, men hun havde ikke momentum op til Supertirsdag og har vurderet, at hun kunne fastholde en plads blandt de tilbageværende kandidater.

Efter hendes farvel er der to kvinder tilbage i valgkampen: Massachusetts-senatoren Elizabeth Warren (70 år) og antikrigs-kandidaten Tulsi Gabbard, 38 år, og kongresmedlem fra Hawaii.

De tre øvrige kandidater er Joe Biden, den 78-årige Vermont-senator Bernie Sanders samt den 78-årige milliardær og tidligere New York borgmester Mike Bloomberg.