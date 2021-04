Amnesty-rapport: Statsledere har udnyttet pandemien

Menneskerettighederne har under coronapandemien i høj grad været under angreb i en række lande, fordi landenes politiske ledere har udnyttet situationen.

Trine Christensen, der er generalsekretær i Amnesty International Danmark, siger, at de svageste verden over er blevet svigtet af de systemer, der burde beskytte dem.

Eksempelvis er rettigheder hos medarbejdere i svage sundhedssystemer blevet krænket.

- I 42 af de 149 lande, vi har med i rapporten, har vi dokumenteret, at myndigheder har intimideret, fyret eller arresteret frontlinje- og sundhedsmedarbejdere, som jo skulle hjælpe alle igennem pandemien, hvis de har rejst bekymringer om sikkerhedsforhold, manglende værnemidler og den slags, siger Trine Christensen.

Myndigheder har ifølge generalsekretæren brugt pandemien til at undertrykke frihedsrettigheder.

Blandt andet har den ungarske premierminister Viktor Orbán ændret landets straffelov, så borgere risikerer op til fem års fængsel for "at sprede falsk information" om covid-19.

- Der skal man lige huske, at i Ungarn har de statskontrollerede medier haft travlt med at fortælle nogle helt bestemte versioner af sundhedsdata. Eksempelvis at russiske vacciner er meget bedre end vestlige, siger Trine Christensen.

I eksempelvis Bahrain, Kuwait, Oman og Saudi-Arabien har myndighederne blandt andet retsforfulgt borgere, som har udtrykt sig negativt om regeringens håndtering af coronapandemien.

Tanzania har arresteret journalister, der har rapporteret om covid-19, oplyser Amnesty. Landet har insisteret på, at covid-19 slet ikke er til stede hos dem.

Og i Brasilien er politivolden eskaleret under coronakrisen ifølge Amnesty.

Menneskerettighedsorganisationen kommer nu med et opråb om, at der er brug for at blive ryddet op.

- Det, der er brug for nu, er, at man i de enkelte lande ser på de love, der er blevet implementeret, og får ryddet op. Og på internationalt plan må man få brugt samarbejdsmulighederne meget mere intensivt i stedet for at underminere dem, som vi desværre har set de seneste år, siger Trine Christensen.

Rapporten sammenfatter desuden, hvordan pandemien har udstillet "massive uligheder".

Under coronakrisen er volden mod kvinder steget, de fattigste er blevet endnu hårdere ramt i forsømte sundhedssystemer, og flygtninge er blevet fanget i mangelfulde lejre eller ved grænseovergange uden forsyninger.