Amnesty kræver Irans kommende præsident efterforsket

På det tidspunkt var Raisi viceanklager i den iranske hovedstad, Teheran.

- At Ebrahim Raisi er på vej mod præsidentembedet i stedet for at blive efterforsket for forbrydelser mod menneskeheden i form af drab, tvungne forsvindinger og tortur, er en dyster påmindelse om, at straffriheden hersker øverst i Iran, skriver Amnesty i en meddelelse.

Raisi har tidligere afvist at have spillet en rolle i henrettelserne.

- Ofrenes skæbne og ligenes placering er den dag i dag systematisk skjult af de iranske myndigheder, lyder det fra Amnesty.

Ifølge organisationen har den kommende præsident også et ansvar for "den stigende undertrykkelse af menneskerettigheder". Han har i de seneste to år været øverste chef i det iranske retsvæsen.

Det gælder blandt andet de "hundredvis af fredelige systemkritikere, borgerretsforkæmpere og medlemmer af forfulgte mindretal, der er blevet vilkårligt tilbageholdt".

- På hans vagt har retsvæsenet også givet total straffrihed til regeringsembedsmænd og sikkerhedsstyrker, der er ansvarlige for drab på hundredvis af mænd, kvinder og børn, skriver Amnesty.

Det gælder blandt andet uroligheder i november 2019, hvor de iranske myndigheder slog hårdt ned på protester over det meste af landet.