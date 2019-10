Amnesty: Tyrkiet tvinger syriske flygtninge til krigszone

- Det er farligt og uærligt, når Tyrkiet hævder, at flygtninge fra Syrien selv vælger at vende tilbage til konflikten, skriver Amnestys researcher på området, Anna Shea.

Amnesty International har interviewet en række syriske flygtninge, som siger, at tyrkiske politifolk både har slået og truet dem for at få dem til at skrive under på dokumenter, hvor de beder om tilladelse til at rejse tilbage til Syrien.

Ifølge Amnestys vurderinger handler det om hundredvis af personer i de seneste måneder.

De tyrkiske myndigheder siger, at i alt 315.000 mennesker frivilligt er vendt hjem til Syrien.

- Tyrkiet skal absolut have anerkendelse for, at det har haft over 3,6 millioner kvinder, mænd og børn fra Syrien i landet i over otte år. Men denne generøsitet giver ikke landet ret til at se stort på internationale og nationale retsprincipper og tvinge mennesker tilbage i en konfliktzone, siger Anna Shea.

En 39-årig mand fra Aleppo, Qasim, siger til Amnesty, at han blev tilbageholdt på en politistation i Konya i otte dage af tyrkiske politifolk. Betjentene sagde ifølge manden, at han kunne vælge mellem at rejse til Syrien eller "en måned eller to - eller et år - i fængsel".

Anna Shea siger, at menneskerettighedsgruppens research viser, at syriske flygtninge bliver narret eller tvunget til at vende tilbage til Syrien, hvor de er i stor fare.

De interview, som Amnesty har foretaget med syriske flygtninge, har fundet sted fra juli til oktober i år.

Anne Shea udtrykker dyb bekymring over, at en aftale indgået mellem Tyrkiet og Rusland om en ny endnu ikke etableret sikkerhedszone indebærer, at millioner af syriske flygtninge kan blive udsat for fare.

Amnesty International siger, at folk med plastik-håndjern om deres hænder er blevet sat på busser for at blive kørt over grænsen til Syrien ved en øjensynlig tvangsmæssig deportation.