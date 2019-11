Amnesty: Skud mod demonstranter i Hongkong er nyt lavpunkt

I organisationen Amnesty International kalder direktør af Hongkong-afdelingen Man-Kei Tam episoden for et nyt lavpunkt for politiet.

- I dag var et nyt lavpunkt for Hongkongs politi. De skarpe skud, der blev affyret af politiet, er et tydeligt bevis på hensynsløs magtanvendelse, siger Man-Kei Tam i en pressemeddelelse.

Sammenstødet mellem politi og demonstranter blev transmitteret direkte på Facebook.

Her ses en betjent trække sit våben og skyde en mand i brystet, hvorefter manden falder til jorden.

Derefter affyrer betjenten yderligere to skud, og endnu en mand ser derefter ud til at falde til jorden.

De to såredes tilstand er fortsat ukendt.

Ifølge Amnesty International er en anden betjent blevet set køre ind i en gruppe demonstranter med stor hastighed på en motorcykel.

- Dette er ikke politimetoder. Det er betjente ude af kontrol og opsat på hævn, siger Man-Kei Tam, der kræver, at uvildige myndigheder nu går ind i sagen.

- Dagens handlinger kræver en akut og uafhængig undersøgelse. Myndighederne må gennemgå deres tilgang for at lægge en dæmper på situationen og forhindre, at flere liv kommer i fare, siger han.

Amnesty-chefen forlanger, at betjenten, der blev set skyde mod demonstranterne, bliver suspenderet øjeblikkeligt.

- Disse handlinger sætter spørgsmålstegn ved deres træning og de ordrer, de har fået fra deres overordnede. Betjente burde blive indsat for at deeskalere en svær situation med store menneskemængder - ikke gøre dem værre, siger Man-Kei Tam.

Hongkong har de seneste fem måneder været præget af voldsomme protester mod regeringen og politiet, som beskyldes for at bruge overdreven magt.

Demonstranterne kræver større demokratisk frihed, på et tidspunkt hvor Kinas kommunistiske ledelse beskyldes for at begrænse demokratiske rettigheder mere og mere.