Amnesty: Mindst 800 dræbt i protester i Iran og Irak i 2019

Det viser menneskerettighedsrapporten for Mellemøsten og Nordafrika for 2019 fra Amnesty International.

I 2019 var mange på gaden i de to lande for at vise deres utilfredshed i store demonstrationer.

I november 2019 blev over 300 demonstranter dræbt, da de gik på gaden i store landsdækkende demonstrationer i Iran.

Også børn blev dræbt i demonstrationerne, hvor mange døde af skud fra de iranske sikkerhedsstyrker, viser rapporten.

De fleste af dødsfaldene fandt sted, da demonstranter gik på gaden for at protestere mod højere benzinpriser.

Samtidig blev fredelige demonstranter tilbageholdt og tortureret, hvor de blev slået og sparket.

Det iranske regime lukkede samtidig næsten helt ned for internettet og sociale medier, så den iranske befolkning ikke havde mulighed for at dele billeder eller videoer af den brutale vold, de ifølge Amnesty var udsat for af politi og sikkerhedsfolk.

Også i nabolandet Irak havde demonstranter svære vilkår.

Rapporten anslår, at omkring 500 demonstranter døde i 2019. Protesterne i Irak viste stor modstandsdygtighed og trodsede ammunition, angreb fra snigskytter og tåregasgranater, lyder det.

- De chokerende dødstal blandt demonstranter i Irak og Iran illustrerer, hvor langt regeringerne er parat til at gå for at dæmpe alle former for uenighed, siger Philip Luther, der er Amnesty Internationals forsknings- og advokatdirektør for Mena, i en meddelelse.

Mena dækker over Mellemøsten og Nordafrika.

Generelt havde demonstranter svære vilkår i regionen. Også personer, der forsøgte at vise deres uenighed online, blev arresteret. Omkring 136 personer blev anholdt, efter de havde udtrykt deres mening på internettet.