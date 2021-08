Amnesty: Libanon blokerer ofres krav på svar efter Beirut-eksplosion

Demonstranter og familiemedlemmer til nogle af de dræbte ved sidste års kraftige eksplosion i Beirut råber slagord uden for den libanesiske indenrigsministers hjem under en demonstration i sidste måned. Demonstranterne beskylder ministeren for at stå i vejen for en undersøgelse, der kan placere et ansvar for eksplosionen.

Foto: -/Ritzau Scanpix