Amnesty: Kinesisk styre forfølger uighurer - uden for Kina

- Disse skræmmende beretninger fra uighurerne bosat i udlandet viser, hvordan den langtrækkende skygge af undertrykkelse af muslimer fra Kina strækker sig langt ud over landets grænser.

Det siger Patrick Poon, der er Kina-researcher i Amnesty.

- Selv efter at uighurerne og personer fra andre minoriteter er flygtet fra forfølgelsen i Xinjiang, er de ikke sikre.

- Den kinesiske regering finder måder at nå og gøre dem bange på og - ultimativt - forsøger at bringe dem tilbage til en grum skæbne, hvilket indebærer at presse andre regeringer til at udlevere dem, siger han.

Siden 2017 har Kina kørt en uhørt kampagne mod uighurerne og andre muslimsk og etniske grupper i Xinjiang-provinsen.

Det anslås, at mindst en million mennesker er blevet tilbageholdt i såkaldte "omstillings-gennemuddannelses" eller "erhvervstrænings"-centre, hvor de er blevet udsat for en lang række menneskerettighedskrænkelser.

Tidligere i denne uge blev et 137 sider langt dokument fra den kinesiske regering lækket til adskillige internationale medier.

Dokumentet indeholder ifølge BBC personlige informationer om flere end 3000 individer i den kinesiske Xinjiang-provins. Herunder oplysninger om hvor ofte de beder, hvilket tøj de iklæder sig, hvem de har kontakt med, og hvordan deres familiemedlemmer opfører sig.

Samtidig indeholder dokumentet på baggrund af oplysningerne en vurdering af, hvorvidt personerne skal befinde sig på de såkaldte "genopdragelseslejre".

I oktober afslørede lækkede dokumenter ifølge flere britiske medier, at det kinesiske styre systematisk hjernevasker op mod en million af muslimerne i disse lejre.

Kina afviser blankt, at landet har gjort noget forkert. De kinesiske myndigheder har fastholdt, at der bliver tilbudt frivillig uddannelse og træning i lejrene.