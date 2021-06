Amnesty: Kina har skabt et klima af frygt i Hongkong med lov

Den nationale sikkerhedslov blev vedtaget af Kinas Nationale Folkekongres 30. juni sidste år og trådte i kraft den følgende dag.

Loven blev indført som reaktion på massive prodemokratiske protester i Hongkong og er blevet stærkt kritiseret for at være et redskab til at få oppositionen til at tie og styrke Kinas magt over bystyret.

Sikkerhedsloven straffer blandt andet krav om løsrivelse fra Kina og terrorisme med op til fængsel på livstid.

I løbet af det seneste år har loven bragt Hongkong "tæt på en politistat og skabt et klima af frygt i alle dele af samfundet". Det mener Theresa Bergmann, der er Asien-ekspert for Amnestys tyske afdeling, ifølge dpa.

Amnesty vurderer, at mindst 114 er blevet anholdt det seneste år i henhold til loven.

De fleste profilerede prodemokratiske politikere og aktivister i Hongkong er blevet anholdt eller er i eksil, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det gælder blandt andre mediemogulen Jimmy Lai og de tidligere medlemmer af Hongkongs parlament James To, Lam Cheuk Ting og Lester Shu.

- I sidste ende truer denne gennemgribende og undertrykkende lov med at gøre Hongkong til en ødemark for menneskerettigheder, siger Amnesty Internationals regionale direktør i Asien og Stillehavet, Yamini Mishra, ifølge Reuters.

Myndighederne i Hongkong har tidligere forklaret anholdelser med, at de var lovlige, og at ingen er hævet over loven.

Hongkong blev i 1997 overdraget til Kina af Storbritannien under den betingelse, at Hongkong blev en særlig region, der har delvist selvstyre efter devisen "ét land - to systemer". Den aftale løber frem til 2047.