Amnesty: Henrettelser i Saudi-Arabien stiger efter G20-pause

G20 er en international sammenslutning af regeringer og nationalbankdirektører fra 20 af verdens vigtigste økonomier.

- Så snart G20-rampelyset på Saudi-Arabien falmede, genoptog myndighederne deres hensynsløse forfølgelse af mennesker, der frit tør udtrykke deres meninger eller frit tør kritisere regeringen, siger Lynn Maalouf, der er vicedirektør for Amnesty i Mellemøsten og Nordafrika.

- I ét tilfælde idømte SCC (en antiterrordomstol, red.) en nødhjælpsarbejder 20 års fængsel for et enkelt tweet, hvori han udtrykte kritik af den økonomiske politik, siger hun.

Fra januar til juli i år er 40 mennesker ifølge rapporten blevet henrettet i Saudi-Arabien.

Det kan sammenlignes med 27 henrettelser i hele 2020, hvor Saudi-Arabien havde formandskabet frem til 1. december.

I 2019 henrettede Saudi-Arabien 184 mennesker.

Ifølge Amnesty lovede kronprins Mohammed bin Salman i februar i år, at Saudi-Arabien ville vedtage nye love og reformere eksisterende lovgivning for at "styrke principperne for retfærdighed, håndhæve gennemsigtighed og beskytte menneskerettighederne".

Men endnu er der intet spor af disse reformer, skriver Amnesty.

- Det, at den korte pause i undertrykkelsen faldt sammen med Saudi-Arabiens rolle som vært for G20-topmødet i november sidste år, understreger, at enhver illusion om egentlige reformer simpelthen var et PR-stunt, siger Lynn Maalouf.