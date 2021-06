Amnesty: Grækenland smider flygtninge ud med vold

Flygtninge og migranter, der er på vej ind i Grækenland eller allerede befinder sig i landet, bliver med vold og trusler sendt tilbage over grænsen til Tyrkiet af græske myndigheder.

Seniorrådgiver for Amnesty International Danmark Lisa Blinkenberg fortæller, at flygtningene i nogle tilfælde bliver udsat for vold eller sendt i kummerlige detentionscentre.

- De fortæller om, at de blandt andet har fået frataget ejendele, id-papirer, og forældre har fået frataget bleer og mælkepulver til børnene. Vi kan dokumentere, at det er sket i lang tid og har ramt op til 1000 personer, siger hun.

- Vi kan også se, at de bliver frihedsberøvet i centre i flere dage, hvor de ikke har adgang til advokater. De bliver holdt under kummerlige forhold. Nogle er blevet slået, sparket og udsat for grov vold, siger Lisa Blinkenberg.

Amnestys rapport bygger på 21 situationer, hvor det ifølge organisationen kan dokumenteres, at græske myndigheder har tilbagesendt migranter og flygtninge. 16 personer, primært fra Syrien, har givet deres vidnesbyrd.

Tilbagesendelserne er ifølge Amnesty ulovlige, fordi alle mennesker ifølge internationale forpligtelser har ret til at søge asyl og få deres sag vurderet ved en uafhængig instans.

- Det får de her personer ikke. De bliver bare sendt tilbage til Tyrkiet. Man bryder med international lovgivning, og den siger selvfølgelig også, at man ikke må bruge vold, siger hun.

Det, som Amnesty beskriver som overgreb mod flygtninge og migranter, er også sket hundredvis af kilometer inde i Grækenland, hvorefter de er blevet ført tilbage over grænsen til Tyrkiet.

Desuden er det sket i områder, hvor EU's agentur for grænse- og kystbevogtning (Frontex) i forvejen huserer, og dermed mener Amnesty ikke, at Frontex kan være uvidende om tilbagesendelser.

Enten skal Frontex stoppe tilbagesendelserne, eller også skal agenturet indstille sine operationer i Grækenland, mener Amnesty.

Ifølge Lisa Blinkenberg er Grækenland ikke det eneste land, der sender migranter tilbage.

- Vi kan desværre se, at flere og flere lande tyr til det her. Vi ser også pushbacks (tilbagesendelser, red.) i Spanien, Kroatien, Malta og andre steder.

- Desværre er mange asylansøgere, flygtninge og migranter uønskede i EU, siger hun.