Amerikanske og russiske soldater støder sammen i Syrien

Russiske militære køretøjer og helikopter omringede ifølge Det Hvide Hus to amerikanske pansrede køretøjer onsdag og efterlod flere amerikanske soldater med skader.

Ifølge nyhedsbureauet AP blev fire amerikanske soldater såret. Det Hvide Hus oplyser ikke noget om antallet af sårede og omfanget af deres skader.

Det samme gælder for USA's forsvarsministerium, Pentagon, og Det Nationale Sikkerhedsråd, NSA.

NSA's talsmand John Ullyot oplyser til AFP, at de amerikanske køretøjer var en sikkerhedspatrulje fra den antiislamiske statskoalition.

Han oplyser, at de amerikanske soldater efterfølgende har forladt området for at nedtrappe situationen.

- USA vil undgå at eskalere situationer med andre militære styrker, men amerikanske styrker har altid en iboende ret og pligt til at forsvare sig mod fjendtlige handlinger, siger John Ullyot til AFP.

Der har tidligere været hændelser i Syrien, hvor både amerikanske og russiske soldater har været involveret, men dette skal være det mest alvorlige i flere måneder.

Russiske og amerikanske myndigheder har regelmæssig kontakt for at undgå sammenstød mellem landenes soldater i Syrien.