Amerikanske erhvervskæmper stopper bidrag til Trump-støtter

Onsdagens "forsøg fra visse kongresmedlemmers side på at undergrave resultatet af præsidentvalget og afbryde den fredelige magtoverdragelse stemmer ikke overens" med selskabets værdier.

Det siger direktør Stephen J. Squeri.

American Express oplyser, at den ikke har givet politiske bidrag til nogen af de senatorer, der modarbejdede godkendelsen af Biden.

Men selskabet har tidligere ydet bidrag til 22 af de 139 medlemmer af Repræsentanternes Hus, der stemte for indsigelserne mod udnævnelsen.

Dermed slutter American Express sig til flere andre store amerikanske selskaber, der heller ikke længere vil donere penge til de republikanske politikere, som mener at Biden ikke er retmæssigt valgt.

Verdens største hotelkæde, Marriott, har ligeledes meddelt, at den indstiller bidrag til de politikere, der onsdag stemte imod at godkende Biden.

Andre igen vil indstille alle politiske bidrag - både til republikanere og demokrater.

Facebook sætter et midlertidigt stop for alle bidrag til politiske fonde, de såkaldte PAC's. Det meddeler det sociale medie, efter at kongresbygningen i Washington blev stormet onsdag.

Det gælder indtil videre i tre måneder, oplyser Facebook.

Storbanken JP Morgan har sagt, at den stopper alle politiske donationer i de næste seks måneder.

Og mandag aften dansk tid blev it-selskabet Microsoft og bilproducenten Ford de seneste i rækken af giganter i USA's erhvervsliv til at meddele, at de også indstiller de politiske bidrag.

Det er almindeligt i USA, at både virksomheder og privatpersoner donerer penge til politikernes valgkampe.