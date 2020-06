Amerikanske delstater lukker igen barer efter øget coronasmitte

Delstaterne har oplevet en stigning i antallet af coronasmittede, efter at man genåbnede samfundet for at få gang i økonomien.

Ifølge Reuters er det især unge, som i øjeblikket bliver smittet med coronavirus i de to delstater.

Flere smittede bliver nu indlagt i Texas, og sundhedseksperter advarer om, at smitten hos de unge, som ikke er i risikogruppen, i sidste ende igen vil sprede sig til de grupper, som er i risikogruppen.

- Der vil komme en uundgåelig blanding. Vi vil komme til at se en stigning i antallet af dødsfald, siger Amesh Adalja, seniorforsker på Johns Hopkins University.

En lang række delstater i USA har ligesom Texas og Florida set en stigning i antallet af smittede, herunder Alabama, Arizona, Californien, Florida, Idaho, Mississippi, Missouri, Nevada, Oklahoma, South Carolina and Wyoming.

New York-guvernør Andrew Cuomo siger fredag, at man er klar til at sende sundhedspersonale og respiratorer til delstaterne, hvis de får brug for hjælp.

Han kalder det en ubestridelig fejl, at de mange delstater genåbnede for tidligt inden de havde smitten under kontrol.