Amerikanske delstater afviser valgsvindel i rundspørge

Trump nægter at erkende nederlag. Han mener, at der foregået valgfusk. Den påstand maner rundspørge i jorden.

Avisen New York Times har ringet til valgmyndighederne i samtlige delstater i USA. Og der er ingen tilbagemeldinger om valgsvindel ved præsidentvalget, som præsident Donald Trump påstår.

Det skriver New York Times.

Øverste valgtilforordnede med tilknytning til både Demokraterne og Republikanerne på tværs af landet melder tværtimod om en valgproces, som har været en bemærkelsesværdig succes trods rekordmange stemmer og udfordringer ved at afholde valg midt i en pandemi.

- Der er en stor menneskelig evne til at opfinde ting, som ikke er rigtige om valg, siger republikaneren Frank Rose, der er indenrigsminister i delstaten Ohio, som Trump vandt.

- Konspirationsteorierne, rygterne og den slags løber løbsk. Af en eller anden grund frembringer valg sådanne typer mytologi, siger han til New York Times.

Præsident Donald Trump har hidtil nægtet at erkende nederlag ved præsidentvalget, som Demokraternes Joe Biden er erklæret vinder af.

Ifølge Trump er der foregået valgsvindel, og han ønsker at prøve valgresultater i flere afgørende stater ved domstole.

New York Times har mandag og tirsdag kontaktet ledende personer fra valgkontorer i samtlige 50 delstater. De er blevet spurgt om, hvorvidt de mistænkte eller havde bevis for ulovligheder ved valget.

Repræsentanter fra valgkontorer i 45 stater svarede direkte på New York Times' henvendelser og afviste valgsvindel.

I fire af de øvrige stater talte avisen med øvrige kontrollanter eller fandt offentlige kommentarer fra indenrigsministre. Og der var heller ingen meldinger om problemer ved valget.

Staten Texas er ikke vendt tilbage på avisens henvendelser. Men en talskvinde for et valgkontor i Harris County, det største distrikt i Texas, har tidligere sagt, at der kun var få mindre problemer, og at "vi havde et meget problemfrit valg".

Nogle stater har meldt om små problemer, som er normale ved alle valg, rapporterer New York Times.

Problemerne, som de tager hånd om, er eksempelvis få tilfælde af ulovlig eller dobbelt stemmeafgivelse. Derudover er der meldinger om få tekniske fejl og nogle mindre matematiske fejl.

Kontrollanter i alle stater er i gang med at undersøge deres egen gennemgang af stemmerne. Det er en almindelig del af certificeringsprocessen.