Amerikansk topgeneral afgiver kommando i Afghanistan

Overdragelsen skal ses i lyset af, at USA er i gang med at trække sine tropper ud af landet. Inden udgangen af august forventer USA at have trukket sine resterende styrker ud af Afghanistan.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, har sagt, at det er op til det afghanske folk selv at styre sin fremtid.

- Vi opnåede det, vi kom for. Vi gik ikke ind i Afghanistan for at bygge en nation. Og det er alene det afghanske folks ret og ansvar at styre deres fremtid og beslutte, hvordan de vil styre landet, sagde Joe Biden fredag.

Han henviste til, at det oprindelige formål med at invadere landet var at få slået al-Qaeda-bevægelsen ned og forhindre endnu et angreb mod USA som det, der fandt sted 11. september 2001.

Arkitekten bag det angreb, Osama bin Laden, blev dræbt af amerikanske styrker i Afghanistans naboland Pakistan i 2011.

2448 amerikanere er blevet dræbt i krigen i Afghanistan. Derudover er 20.722 amerikanere blevet såret.

Siden maj har størstedelen af de mere end 2500 amerikanske soldater, som på det tidspunkt fortsat befandt sig i Afghanistan, forladt landet.

USA har også overdraget den vigtige militære luftbase i Bagram, hvorfra USA sammen med koalitionsstyrkerne har kæmpet imod Taliban-bevægelsen og jihadist-grupper i de seneste to årtier.

Mandagens overdragelse har fundet sted ved en officiel ceremoni i den afghanske hovedstad, Kabul. Fra afghansk side har flere ledende personer - blandt andet fra det afghanske militær - været til stede ved ceremonien.

Når USA har trukket alle sine soldater ud af landet inden for de næste uger, vil der fortsat befinde sig amerikanere i landet. Omkring 650 amerikanere bliver således i Kabul for at sørge for sikkerheden på USA's ambassade.