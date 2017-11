Amerikansk stjernevært fyret efter anklager om chikane

Den landsdækkende amerikanske tv-station NBC har fyret værten på et af sine største programmer, "Today". Værten, Matt Lauer, er anklager for sexchikane af en ansat.

- Mandag modtog vi en detaljeret klage fra en kollega om upassende seksuel opførsel på arbejdspladsen af Matt Lauer. Klagen repræsenterede en klar overskridelse af vores firmas standarder.

- Som resultat har vi opsagt hans kontrakt. Mens det er den første klage over hans opførsel i hans 20 år på NBC, blev vi også præsenteret for grund til at tro, at det ikke har været en isoleret hændelse, skrev formand for NBC News Andy Lack til de ansatte onsdag ifølge CNN.

Ifølge anklagerne skulle den upassende opførsel være begyndt, da vedkommende begyndte at arbejde sammen med Matt Lauer ved OL i Sotji i 2014 og fortsat siden da.

Matt Lauer har været en central person på den amerikanske tv-flade om morgenen, siden han startede på kanalen i 1997.

Han er den seneste i rækken af store amerikanske tv-personligheder, der har mistet deres job. Andre er Fox' Bill O'Reilly, CBS' Charlie Rose, New York Times Glenn Thrush.

Onsdag er det også kommet frem, at den kendte forfatter og journalist Garrison Keillor også et blevet opsagt fra sit arbejde grundet anklager om upassende opførsel.

Han er tidligere gift med en dansker, var Rebild-taler i 1991 og har skrevet essayet Civilized Denmark.

De mange sager om chikane, der er kommet frem de seneste måneder, kommer, efter at anklager mod filmproducenten Harvey Weinstein startede en bølge på sociale medier, der siden er blevet kendt som #Metoo.

USA's præsident Donald Trump, der ser meget morgen-tv, kommenterede tidligere onsdag fyringen.

- Wow, Matt Lauer er lige blevet fyret. Men hvornår vil lederne i NBC og Comcast blive fyret for at udsende så mange falske nyheder, skriver Donald Trump på det sociale medie Twitter.

Han fortsætter derefter med spørge, hvornår en stribe andre journalister bliver fyret.

Siden valgkampen har Donald Trump beskyldt så godt som alle landsdækkende amerikanske medier, med undtagelse af Fox News, for at lyve.