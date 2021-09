Amerikansk stat fjerner berømt statue af sydstatsgeneral

Den 12 ton tunge bronzestatue har stået som et symbol på hvid magt, og højreradikale grupper har protesteret mod, at statuen fjernes.

Statuen blev stillet op i Richmond i 1890. Den var et af seks monumenter langs hovedgaden i byen, som hyldede konføderationen af sydstater. De bekæmpede den føderale regering i Washington, som ville gøre op med slaveri.

Richmond var konføderationens hovedstad.

- Byen tilhører os alle, ikke bare nogen af os, siger David Bailey, der er sort. Hans frivillige organisation Arrabon støtter kirker i arbejdet med forsoning på tværs af racer.

- Nu kan vi prøve at regne ud, hvad der så skal ske. Vi skaber en ny historie, siger han til New York Times.

Mens en gruppe mennesker så på, gik arbejdere fra morgenstunden onsdag i gang med at sætte remme på den 6,4 meter høje statue for at få den løftet ned fra den lidt over 12 meter høje sokkel

Opgøret mellem sydstaterne og nordstaterne udløste en borgerkrig i 1860, der kostede en kvart million mennesker livet. Krigen sluttede først efter fire år med sejr til nordstaternes hær.

De folk, som har støttet, at statuen skulle blive stående, har fremhævet modet hos dem, der forsvarede syden.

Udmeldingen om, at statuen skulle fjernes, kom, få dage efter at højesteretten i Virginia i sidste uge afgjorde, at delstatens demokratiske guvernør, Ralph Northam, havde lov til at beordre den fjernet.

Virginia har i flere omgange været gennem en vanskelig proces for at fjerne de gamle monumenter over konføderationens helte.

Værst gik det til i 2017, da nynazister og andre højreradikale grupper mødte op i byen Charlottesville for at forhindre at flere monumenter i byen blev fjernet.

Det endte med voldelige sammenstød, og en moddemonstrant blev dræbt, da en højreekstremist kørte en bil ind i en folkemængde.