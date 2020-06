Amerikansk soldat planlagde nynazistisk angreb mod egen enhed

Den sigtede beskyldes for at have viderebragt klassificerede oplysninger om amerikanske soldater i udlandet til en satanisk, nynazistisk gruppe ved navn Order of Nine Angles.

En amerikansk soldat er blevet sigtet for at planlægge et angreb med "massetab af liv" mod sin egen enhed.

Det skete angiveligt med henblik på at få den nynazistiske gruppe til at angribe enheden.

22-årige Ethan Phelan Melzer fra Louisville, Kentucky, står over for en række føderale drabsanklager, der blev indleveret af et nævningeting mandag. Bliver han fundet skyldig, risikerer han livsvarigt fængsel.

John Demers, der arbejder for statsadvokaten under justitsministeriets afdeling for national sikkerhed, siger, at Melzer "planlagde et dødeligt bagholdsangreb mod sine medsoldater i tjeneste".

Motivet var angiveligt "en djævelsk cocktail af ideologier af had og vold".

Det skriver NBC News.

Retsdokumenter viser, at Ethan Phelan Melzer i begyndelsen af april begyndte at kommunikere via hemmelige besked-applikationer med tilhængere af Order of the Nine Angles.

Gruppen beskrives af NBC News som en "voldelig, satanisk, nynazistisk udkantsgruppe".