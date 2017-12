Amerikansk soldat deserterede til Nordkorea - nu er han død

Det skriver det japanske nyhedsbureau Kyodo ifølge nyhedsbureauet dpa.

Det var en januarnat i 1965, at den dengang 24-årige Charles Robert Jenkins bandt en hvid T-shirt fast til sin M-14 riffel og gik gennem et minefelt ind i Nordkorea for at søge om asyl i - ifølge nyhedsbureauet AFP - en af de mere bizarre episoder fra den kolde krig.

Den tidligere sergent i den amerikanske hær efterlod sine soldaterkammerater på toppen af en bakketop med den forklaring, at han skulle undersøge en vej tæt på den demilitariserede zone mellem Nord- og Sydkorea.

Men rent faktisk havde en tanke om at desertere slået sig ned i Jenkins, fordi han havde fået besked om, at hans "Charlie"-kompagni skulle rejse til Vietnam for at deltage i kampen mod Vietcong.

Derfor vendte Jenkins aldrig tilbage til sine kammerater.

Jenkins giftede sig i Nordkorea i 1980 med Hitomi Soga, der to år forinden var blevet bortført fra sin hjemegn i det vestlige Japan af nordkoreanske agenter og sejlet til Nordkorea i en sæk.

Parret fik to døtre, men familien blev splittet, da Hitomi Soga efter et topmøde mellem Japan og Nordkorea i 2002 fik lov til at vende hjem til Japan sammen med fire andre bortførte japanere.

To år senere fik japanske embedsmænd arrangeret en genforening for Charles Jenkins og hans familie i Jakarta i Indonesien. Her overtalte Hitomi Soga sin mand til at trodse amerikanernes trussel om en krigsret og rejse med hende til Japan.

Da Jenkins ankom til Japan i 2004, overgav han sig til de amerikanske myndigheder.

Her blev han ved en amerikansk krigsret fundet skyldig i at desertere og hjælpe fjenden. Han blev idømt 30 dage i et militærfængsel og afskedigelse fra militæret i vanære.

Under retssagen fortalte Jenkins om sin "fejltagelse". Han berettede om årtier præget af sult, fattigdom, slag og frygt, skriver AFP.

Fra 1965 til 1972 blev Jenkins anbragt i en etværelses lejlighed i Nordkorea med tre andre tidligere soldater fra USA. Mændene sov på gulvet, badede en gang om måneden og blev tvunget til at læse skrifter af den daværende nordkoreanske leder, Kim Il-sung.

Det er ifølge flere internationale nyhedsbureauer uvist, hvad Jenkins døde af. Nyhedsbureauet AP skriver, at han blev fundet uden for sit hjem, hvor han angiveligt var faldet om, og kørt på hospitalet. Her blev han kort tid efter erklæret død.