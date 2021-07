Den amerikanske seriemorder Rodney Alcala er død på et hospital lørdag. Her ses han under en retssag i 2013, hvor han blev dømt for to drab i New York.

Amerikansk seriemorder går bort inden sin dødsstraf

Rodney Alcala blev dømt til døden for fem drab i USA, men kan have stået bag op mod 130 drab, skriver avis.

Den amerikanske seriemorder Rodney Alcala, som blev dømt til døden for drab på fem unge kvinder og piger i 1970'erne, er død af naturlige årsager.

Det oplyser myndighederne i Californien, hvor han sad fængslet, lørdag.

Den 77-årige Alcala, der blev kendt som "The Dating Game Killer" efter sin deltagelse i et tv-program, blev i 2010 dømt til døden for de fem drab.

Men myndigheder vurderer, at han kan have dræbt op mod 130 mennesker over hele USA, skriver The Guardian.

Blandt ofrene var den 18-årige Jill Barcomb, der blev voldtaget og kvalt, hvorefter hendes lig blev skaffet af vejen i Hollywood Hills i november 1977.

En måned senere blev den 27-årige Georgia Wixted voldtaget, kvalt og slået ihjel i sit hjem i Malibu. Samme metode med voldtægt, kvælning og drab gentog sig i 1978 og 1979. I 1979 bortførte og dræbte Alcala desuden en pige.

Alcala fik yderligere 25 års fængsel i 2013 efter at have erklæret sig skyldig i to drab i New York.

Han blev i 2016 sigtet igen, efter at hans DNA forbandt ham til drabet på en 28-årig gravid kvinde i 1997, hvis rester blev fundet i et øde område i delstaten Wyoming. Alcala var dog for syg til at blive retsforfulgt i sagen.

Da Alcalas sag blev behandlet i 2013, sagde dommer Bonnie Wittner, at hun aldrig havde oplevet noget lignende i sine 30 år som dommer.

- Jeg vil bare sige, at jeg håber, at familierne finder fred og trøst efter disse uforklarlige og brutale handlinger, sagde hun i tårer.

For at komme i kontakt med sine potentielle ofre udgav Rodney Alcala sig for at være fotograf og lokkede unge kvinder og børn til at posere foran kameraet.

Da politiet i 1979 ransagede Rodney Alcalas lagerrum i Seattle, fandt de adskillige billeder af vestlige, afrikanske og latinamerikanske kvinder.

I seriemorderens fotoarkiv var der også et billede af to 14-15-årige danske piger, som var blevet fotograferet på Københavns Hovedbanegård.