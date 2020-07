Amerikansk selskabs coronavaccine går ind i sidste testfase

Til fase 3-testen skal der rekrutteres 30.000 deltagere i USA, og halvdelen skal have vaccinen, mens den anden halvdel får en placebo.

Selskabet Moderna meddeler tirsdag, at dets coronavaccine 27. juli går ind i den afsluttende fase af menneskeforsøg.

Testen skal for det første vise, om vaccinen kan forhindre, at en person bliver smittet med coronavirus.

Vaccinen kan dog også være en succes, selv hvis den ikke forhindrer smitte, men blot forhindrer de værste symptomer af Covid-19.

Studiet skal køre frem til 27. oktober, står der på hjemmesiden clinicaltrials.gov.

Meldingen kommer, efter at tidsskriftet New England Journal of Medicine tirsdag offentliggjorde resultater fra Modernas første vaccinetest.

Den viste, at alle 45 deltagere opbyggede antistoffer mod virusset.

Moderna lægger sig med offentliggørelsen forrest i kapløbet om at finde frem til en vaccine mod coronavirus, der indtil videre har resulteret i 13,2 millioner bekræftede smittetilfælde.

Derudover er det globale coronadødstal oppe på 576.000.

Også Kinas SinoVac er nået forholdsvist langt i udviklingen af en vaccine. Selskabet er nået til fase 2.

Det russiske nyhedsbureau Tass har meldt, at russiske forskere har afsluttet kliniske test med en vaccine. De har dog ikke delt data fra forsøgene.

Forskere advarer om, at de første vacciner på markedet måske ikke er de mest effektive eller sikre.

Den amerikanske regerings ledende rådgiver under coronakrisen, Anthony Fauci, siger ifølge CNN, at ingen vaccine ventes at kunne beskytte 100 procent mod virusset.

Men hvis nok mennesker bliver vaccineret med én, der er 70 til 75 procent sikker, kan det være nok til at opbygge flokimmunitet, forklarer han.

- Jeg håber, at det bliver relativt snart, siger han.

- Når jeg siger "snart", mener jeg inden for et år til halvandet.