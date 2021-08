Amerikansk militær: Civile fly kan nu flyve fra Kabul

Lufthavnen blev lukket mandag omkring klokken 20 lokal tid. Det skyldtes, at hundredvis af civile i løbet af dagen indtog landingsbanen i et desperat forsøg på at blive evakueret.

Tidligt tirsdag morgen genoptog amerikanske militærfly evakuering af diplomater og civile afghanere.

Efter at USA har trukket landets tropper ud af Afghanistan, har den militante islamistiske bevægelse Taliban på få dage taget kontrollen med hovedstaden Kabul.

Derfor foregår der nu en kaotisk evakuering fra Kabul. Det sker for at få udenlandske statsborgere og andre, der har arbejdet for de udenlandske styrker, ud af landet.

Ifølge William Taylor, generalmajor i det amerikanske forsvar, vil USA have omkring 4000 amerikanske soldater i landet, inden tirsdagen er omme.

Indtil videre har der ingen voldelige sammenstød været med Taliban, lyder det videre.

Mellem 500 og 600 afghanske soldater hjælper med at opretholde sikkerheden i lufthavnen, oplyser han.

Det fremgår desuden, at målet er, at et fly forlader Kabul i timen.

Tidligere tirsdag har Pentagon oplyst, at man er i stand til at evakuere mellem 5000 og 9000 mennesker om dagen fra Kabul.

Tirsdag eftermiddag er et dansk militærfly landet i Kabuls lufthavn med danske diplomater, der nu arbejder fra lufthavnen. Det bekræfter Udenrigsministeriet.

Ministeriet kan ikke oplyse, hvorvidt flyet nu vil bringe danske medarbejdere og afghanere, der har hjulpet Danmark, ud af Afghanistan og til Danmark.