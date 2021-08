Amerikansk mand sigtet for bombetrussel i Washington

En 51-årig mand er fredag blevet sigtet for at true med at have et "masseødelæggelsesvåben" og for at forsøge at bruge en bombe tæt på Kongressen i Washington D.C.

Manden, der kommer fra North Carolina, blev anholdt torsdag, da han fortalte en betjent, at han havde en bombe. Derefter holdt han et objekt, der lignede en detonator, i hånden.