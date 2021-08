Amerikansk lægemiddelstyrelse blåstempler Pfizer-vaccine

Det er den første covid-19 vaccine, der modtager en fuldstændig godkendelse hos FDA.

Når det gælder brug af Pfizer-vaccinen til børn mellem 12 og 15, er vaccinen fortsat kun godkendt til nødbrug.

Vaccinen fik en midlertidig tilladelse i december sidste år.

Det indebar, at USA som et af de første lande i verden kunne begynde at vaccinere befolkningen mod coronavirus.

Indtil videre har flere end 200 millioner amerikanere ifølge Reuters modtaget vaccinen fra Pfizer/BioNTech.

En ny smittebølge ruller i øjeblikket over dele af landet.

Godt halvdelen af amerikanerne, cirka 51 procent, er færdigvaccineret.

Forventningen hos sundhedsmyndighederne er, at den fuldstændige godkendelse kan overbevise endnu flere amerikanere om, at vaccinen er sikker og effektiv.

Vaccinen fra Pfizer/BioNTech var også den første, der fik en betinget markedsføringstilladelse i EU og dermed også Danmark.

Det skete 21. december 2020, da EU-Kommissionen efter indstilling fra Den Europæiske Lægemiddelstyrelsen (EMA) gav grønt lys.

27. december blev de første danskere vaccineret med Comirnaty, som er det officielle navn for vaccinen.

I juli blev den betingede markedsføringsgodkendelse udvidet til også at omfatte børn ned til 12 år.

En betinget markedsføringstilladelse gives for et år. Når myndighederne har fået den aftalte dokumentation, kan den betingede tilladelse ændres til en egentlig markedsføringstilladelse.