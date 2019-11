Amerikansk kvinde: Jeg havde specielt forhold til Boris

En amerikansk forretningskvinde, som står i centrum i en sag om belastende beskyldninger mod den britiske premierminister, siger, at hun havde et "meget specielt forhold" til Boris Johnson, da han var borgmester i London.

Avisen The Sunday Times har tidligere skrevet, at Johnson i sin borgmestertid undlod at meddele, at han havde et personligt forhold til den amerikanske forretningskvinde Jennifer Arcuri, som modtog særlig finansiel støtte via hans borgmesterkontor.

I et tv-interview med ITV afviser Arcuri, som er tidligere model og danser, at oplyse, hvorvidt hun havde "en affære" med Johnson.

- Det spørgsmål vil jeg ikke besvare, men jeg kan sige, at det var et meget specielt forhold, siger Arcuri.

Den 34-årige Arcuri skal ifølge avisrapporter have haft et venskab med Johnson. Andre medier rapporterer, at de havde en affære gennem flere år.

Ifølge The Sunday Times tillod Johnson, at hun deltog i handelsmissioner og modtog sponsorpenge under omstændigheder, hvor hun og hendes selskab normalt ikke ville kunne forvente at modtage en sådan støtte.

Det har skabt overskrifter i London, at Arcuri nu er stået frem og har fortalt, at Johnson har kastet hende væk "som om hun var en gremlin," efter at deres relation er blevet kendt gennem medierne.

Den 55-årige Johnson var gift, da han havde den påståede affære til Arcuri.

Den britiske regeringsleder har siden forladt sin kone efter en romance med en tidligere spindoktor i det konservative parti Carrie Symonds.

Johnson siger, at der aldrig har været grund til at oplyse, at han havde en relation til Arcuri, og at der ikke er holdt noget skjult.

Han siger, at en offentlig regeringsrevision i sidste måned fastslog, at en beslutning om en bevilling på 100.000 pund (875.000 kroner) til Arcuris virksomhed havde været korrekt og lovlig.

Johnson var borgmester i London mellem 2008 og 2016. Han står i øjeblikket midt i en hård valgkamp op til parlamentsvalget i Storbritannien den 12. december.